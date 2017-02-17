Сумскому НПО заказали компрессорную установку для КС «Солоха» ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» подписало контракт с ПАО «Укргаздобыча» на производство поршневой компрессорной установки высокого давления 6ВШ1,2-2,3/400 для компрессорной станции (КС) «Солоха», оператором которой выступает газопромышленное управление «Полтавагаздобыча».

Согласно условиям договора, сумским машиностроителям необходимо изготовить и в середине лета текущего года поставить поршневую компрессорную установку на оппозитной базе 6ВШ1,6. Оборудование торговой марки СНПО рассчитано на мощность 75 кВт и предназначено для сжатия воздуха до 400 атм. Оно необходимо для замены устаревшего компрессора в блоке импульсного воздуха на КС «Солоха».

По сообщению ведущего менеджера управления по продажам Петра Шлемича, в прошлом году предприятие отгрузило на станцию «Солоха» аналогичную установку. В целом же, Сумское НПО активно участвовало в строительстве этой КС, на которую был поставлен ряд оборудования, в том числе газоперекачивающие агрегаты и сопутствующие системы.

ПАО «Сумское НПО» специализируется на производстве газоперекачивающих агрегатов и комплектных компрессорных станций разного назначения; широкой номенклатуры насосов, компрессоров, центрифуг, оборудования для химической, газовой, нефтеперерабатывающей промышленности, а также атомных электростанций.

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