Конотопские авиамоделисты выиграли Всеукраинские соревнования 25 февраля на базе спортивного комплекса «Чайка» в Киеве состоялись Всеукраинские соревнования среди школьников и учащейся молодежи «Кубок Памяти Небесной Сотни».

Воспитанники авиамодельного кружка Конотопской станции юных техников в очередной раз представляли команду области. В состав команды вошли: Дудченко Кристина, Гончар Юлия, Карнаух Вадим и Тоценко Валентин. Руководителем областной команды в очередной раз стал руководитель авиамодельного кружка Георгий Борсяк, который и готовил команду к соревнованиям, пишет sportclub.sumy.ua.

В классе F-2D, несмотря на сложные погодные условия, соревновались 16 экипажей из разных областей Украины. Достаточно необычным было видеть среди участников девушек, ведь авиамоделизм - это технический вид спорта, но бои они проводили не хуже парней. В ходе соревнований, кроме соперников, приходилось бороться со сложными погодными условиями: резкие порывы ветра, снег, а иногда и дождь значительно усложняли бои. Но все равно, несмотря на это, а также высокий уровень подготовки соперников, среди которых, кстати, выступал действующий чемпион мира, Дудченко Кристина завоевала серебро в классе моделей F-2D, обойдя в ходе соревнования немало ребят.

Всего по сумме лучших результатов команда заняла первое место, тем самым завоевав уже второй раз подряд Кубок Памяти Небесной Сотни.