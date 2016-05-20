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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Конотопские авиамоделисты выиграли Всеукраинские соревнования

25 февраля на базе спортивного комплекса «Чайка» в Киеве состоялись Всеукраинские соревнования среди школьников и учащейся молодежи «Кубок Памяти Небесной Сотни».

Воспитанники авиамодельного кружка Конотопской станции юных техников в очередной раз представляли команду области. В состав команды вошли: Дудченко Кристина, Гончар Юлия, Карнаух Вадим и Тоценко Валентин. Руководителем областной команды в очередной раз стал руководитель авиамодельного кружка Георгий Борсяк, который и готовил команду к соревнованиям, пишет sportclub.sumy.ua.

В классе F-2D, несмотря на сложные погодные условия, соревновались 16 экипажей из разных областей Украины. Достаточно необычным было видеть среди участников девушек, ведь авиамоделизм - это технический вид спорта, но бои они проводили не хуже парней. В ходе соревнований, кроме соперников, приходилось бороться со сложными погодными условиями: резкие порывы ветра, снег, а иногда и дождь значительно усложняли бои. Но все равно, несмотря на это, а также высокий уровень подготовки соперников, среди которых, кстати, выступал действующий чемпион мира, Дудченко Кристина завоевала серебро в классе моделей F-2D, обойдя в ходе соревнования немало ребят.

Всего по сумме лучших результатов команда заняла первое место, тем самым завоевав уже второй раз подряд Кубок Памяти Небесной Сотни.

Спорт Авиамодельный спорт

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На Сумщине прошли областные соревнования юных авиамоделистов
20.05.2016 11:58

На Сумщине прошли областные соревнования юных авиамоделистов

Их провели на базе Конотопского центра детского и юношеского творчества....

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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