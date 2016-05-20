Конотопские авиамоделисты выиграли Всеукраинские соревнования

Воспитанники авиамодельного кружка Конотопской станции юных техников в очередной раз представляли команду области. В состав команды вошли: Дудченко Кристина, Гончар Юлия, Карнаух Вадим и Тоценко Валентин. Руководителем областной команды в очередной раз стал руководитель авиамодельного кружка Георгий Борсяк, который и готовил команду к соревнованиям, пишет sportclub.sumy.ua.
В классе F-2D, несмотря на сложные погодные условия, соревновались 16 экипажей из разных областей Украины. Достаточно необычным было видеть среди участников девушек, ведь авиамоделизм - это технический вид спорта, но бои они проводили не хуже парней. В ходе соревнований, кроме соперников, приходилось бороться со сложными погодными условиями: резкие порывы ветра, снег, а иногда и дождь значительно усложняли бои. Но все равно, несмотря на это, а также высокий уровень подготовки соперников, среди которых, кстати, выступал действующий чемпион мира, Дудченко Кристина завоевала серебро в классе моделей F-2D, обойдя в ходе соревнования немало ребят.
Всего по сумме лучших результатов команда заняла первое место, тем самым завоевав уже второй раз подряд Кубок Памяти Небесной Сотни.
Их провели на базе Конотопского центра детского и юношеского творчества....