Сумским патрульным пришлось побегать за наркоманом Патрульные задержали мужчину, который пытался бежать и имел вещество, похожее на наркотическое.

26 февраля, в полночь, на улице Ковпака, патрульные заметили подозрительного мужчину, который резко изменил направление движения, увидев полицейских. Общаясь с инспекторами, он нервничал.

Во время проведения поверхностной проверки 22-летний сумчанин бросился наутек. Убегая, он выбросил из кармана пакет из-под кофе. Преследование оказалось недолгим, - полицейские догнали и задержали его. В пакете вместо кофе находилась измельченное вещество растительного происхождения, похожее на наркотическое.

Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу. По данному факту открыто уголовное производство по статье 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК.