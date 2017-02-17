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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:29131

Пьяный водитель ездил Сумами с ножом

Патрульные обнаружили нетрезвого водителя, который перевозил нож с признаками холодного оружия.

26 февраля, около часа ночи, экипаж патрульных остановил автомобиль Chevrolet Niva, водитель которого предположительно находится в нетрезвом состоянии. Во время общения с водителем информация нашла свое подтверждение - водитель имел явные признаки алкогольного опьянения.

На вопрос о запрещенных предметах, он сообщил, что имеет один из таких предметов в своей машине.

Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции, которая изъяла из транспортного средства нож с признаками холодного оружия длиной 22 сантиметра.

38-летний мужчина отказался пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, поэтому патрульные составили на него админматериалы по статье 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП.

Сейчас следователи открыли уголовное производство по статье 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК.

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