Еще две громады Сумщины вышли на финиш объединения Офис реформ в Сумском региональном отделении Ассоциации городов Украины и Сумская облгосадминистрация сообщают, что две рабочие группы по созданию объединенных территориальных громад Сумщины получили заключения о соответствии проектов решений об объединении законодательству и Конституции Украины.

После принятия окончательных решений об объединении соответствующими местными советами, на карте Сумской области появятся две новые объединенные территориальные громады: 1) Верхнесыроватская сельская объединенная территориальная громада Сумского района (села Верхняя Сыроватка, Железняк, Новоселица, Стенка и поселок Захаровское Верхнесыроватского сельского совета Сумского района, села Великий Бобрик, Ивахновка, Малый Бобрик, Юсуповка и поселок Каменный Великобобрицкого сельского совета Краснопольского района) с населением 6986 человек; 2) Степановская поселковая объединенная территориальная громада Сумского района (поселок городского типа Степановка, села Глиняное и Головашевка Степановского поселкового совета, села Подлесновка, Белоусовка, Миловидовка, Новомихайловка, Александровка, Степное, Красный Кут Подлесновского сельского совета Сумского района) с населением 6708 человек.