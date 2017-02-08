Еще две громады Сумщины вышли на финиш объединения

После принятия окончательных решений об объединении соответствующими местными советами, на карте Сумской области появятся две новые объединенные территориальные громады:
1) Верхнесыроватская сельская объединенная территориальная громада Сумского района (села Верхняя Сыроватка, Железняк, Новоселица, Стенка и поселок Захаровское Верхнесыроватского сельского совета Сумского района, села Великий Бобрик, Ивахновка, Малый Бобрик, Юсуповка и поселок Каменный Великобобрицкого сельского совета Краснопольского района) с населением 6986 человек;
2) Степановская поселковая объединенная территориальная громада Сумского района (поселок городского типа Степановка, села Глиняное и Головашевка Степановского поселкового совета, села Подлесновка, Белоусовка, Миловидовка, Новомихайловка, Александровка, Степное, Красный Кут Подлесновского сельского совета Сумского района) с населением 6708 человек.
Ремонт дорог на условиях софинансирования значительно повысит шансы объединенных громад улучшить их качество....
Сегодня, 23 февраля, прошла встреча представителя Международной организации по миграции Али Чабука с заместителем главы облсовета Татьяной Головко....
Роменский район чуть ли не единственный в области, где внедрение децентрализационной реформы почему-то до сих пор не сдвинулось с места....
Представители общественности, депутаты, сельские и поселковые головы района вместе обсудили актуальные вопросы функционирования ОТГ....
В Сумах 7 февраля прошло заседание Совета регионального развития....