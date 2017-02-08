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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:56329

Еще две громады Сумщины вышли на финиш объединения

Офис реформ в Сумском региональном отделении Ассоциации городов Украины и Сумская облгосадминистрация сообщают, что две рабочие группы по созданию объединенных территориальных громад Сумщины получили заключения о соответствии проектов решений об объединении законодательству и Конституции Украины.

После принятия окончательных решений об объединении соответствующими местными советами, на карте Сумской области появятся две новые объединенные территориальные громады:

1) Верхнесыроватская сельская объединенная территориальная громада Сумского района (села Верхняя Сыроватка, Железняк, Новоселица, Стенка и поселок Захаровское Верхнесыроватского сельского совета Сумского района, села Великий Бобрик, Ивахновка, Малый Бобрик, Юсуповка и поселок Каменный Великобобрицкого сельского совета Краснопольского района) с населением 6986 человек;

2) Степановская поселковая объединенная территориальная громада Сумского района (поселок городского типа Степановка, села Глиняное и Головашевка Степановского поселкового совета, села Подлесновка, Белоусовка, Миловидовка, Новомихайловка, Александровка, Степное, Красный Кут Подлесновского сельского совета Сумского района) с населением 6708 человек.

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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