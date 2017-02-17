Сумские хоккеистки отличились в Беларуси С 24 по 26 февраля в Минске (Беларусь) состоялся традиционный международный турнир по индорхоккею памяти В.Жмакина.

Соревнования проводились среди юношей и девушек 2001 года рождения и моложе. Турнир собрал 10 команд юношей и 8 команд девушек из Беларуси, Украины, России, Армении и Казахстана.

Сумщину на соревнованиях представляли команды «Сумчаночка» (Сумы) и КДЮСШ «Барса» (Шостка).

Девушки успешно выступили, заняв в итоге второе место. Половина мужской команды состояла из парней 2003-2004 г.р., которые, тем не менее, довольно успешно сыграли, заняв в итоге пятое место.