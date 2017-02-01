24 жителям Сумщины назначили «заслуженные» пенсии

Об этом сообщила заместитель директора Департамента социальной защиты населения облгосадминистрации Людмила Мусияка во время заседания комиссии по установлению пенсий за особые заслуги перед Украиной.
На этот раз на рассмотрение комиссии подано 30 дел заявителей, претендующих на получение такой пенсии.
Среди общего количества заявителей: 10 человек - награждены трудовым орденом или имеют почетное звание «заслуженный»; 12 - многодетных матерей, которые родили и воспитали до шестилетнего возраста пятерых и более детей (в том числе 3 человека на увеличение размера надбавки «матерям-героиням»); 1 - депутат четырех и более созывов городских, районных, районных в городах советов, 7 - ветеранов войны, награжденные орденом или медалью «За отвагу».
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