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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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24 жителям Сумщины назначили «заслуженные» пенсии

В этом году уже 24 жителям Сумщины назначены пенсии за особые заслуги перед Украиной.

Об этом сообщила заместитель директора Департамента социальной защиты населения облгосадминистрации Людмила Мусияка во время заседания комиссии по установлению пенсий за особые заслуги перед Украиной.

На этот раз на рассмотрение комиссии подано 30 дел заявителей, претендующих на получение такой пенсии.

Среди общего количества заявителей: 10 человек - награждены трудовым орденом или имеют почетное звание «заслуженный»; 12 - многодетных матерей, которые родили и воспитали до шестилетнего возраста пятерых и более детей (в том числе 3 человека на увеличение размера надбавки «матерям-героиням»); 1 - депутат четырех и более созывов городских, районных, районных в городах советов, 7 - ветеранов войны, награжденные орденом или медалью «За отвагу».

Общество Пенсии

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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