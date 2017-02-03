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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Лютый покинул пост главного тренера ПФК «Сумы»

В ПФК «Сумы» второй раз за зиму сменился главный тренер.

Главный тренер ПФК «Сумы» Владимир Лютый вместе со своим тренерским штабом ушел в отставку.

Согласно сообщению в инстаграме сумского клуба, Лютый уже попрощался с командой и утренняя тренировка уже состоялась без него.

Напомним, что Владимир Лютый возглавил «Сумы» после заключения клубом договора с китайскими инвесторами. На данный момент китайцы не финансируют команду и вскоре у «Сум» может появиться новый инвестор – роменский «Агробизнес ТСК».

Напомним, что перед стартом весенней части чемпионата «Сумы» занимают 16-е место в турнирной таблице, а в команде на контракте осталось всего семь футболистов.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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