Лютый покинул пост главного тренера ПФК «Сумы» В ПФК «Сумы» второй раз за зиму сменился главный тренер.

Главный тренер ПФК «Сумы» Владимир Лютый вместе со своим тренерским штабом ушел в отставку.

Согласно сообщению в инстаграме сумского клуба, Лютый уже попрощался с командой и утренняя тренировка уже состоялась без него.

Напомним, что Владимир Лютый возглавил «Сумы» после заключения клубом договора с китайскими инвесторами. На данный момент китайцы не финансируют команду и вскоре у «Сум» может появиться новый инвестор – роменский «Агробизнес ТСК».

Напомним, что перед стартом весенней части чемпионата «Сумы» занимают 16-е место в турнирной таблице, а в команде на контракте осталось всего семь футболистов.