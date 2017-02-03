Лютый покинул пост главного тренера ПФК «Сумы»

Главный тренер ПФК «Сумы» Владимир Лютый вместе со своим тренерским штабом ушел в отставку.
Согласно сообщению в инстаграме сумского клуба, Лютый уже попрощался с командой и утренняя тренировка уже состоялась без него.
Напомним, что Владимир Лютый возглавил «Сумы» после заключения клубом договора с китайскими инвесторами. На данный момент китайцы не финансируют команду и вскоре у «Сум» может появиться новый инвестор – роменский «Агробизнес ТСК».
Напомним, что перед стартом весенней части чемпионата «Сумы» занимают 16-е место в турнирной таблице, а в команде на контракте осталось всего семь футболистов.
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