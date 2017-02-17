Полиция Сум сообщила подробности розыска пропавшего 12-летнего мальчика Почти сутки полиция Сумщины разыскивала беглеца. Нашли же его у одного из сумских развлекательно-торговых центров.

Напомним: ребенок пропал вчера, в 13:45. Мальчик вышел из помещения сумской школы № 20, где учится, и исчез. Обеспокоенные родители обратились за помощью в полицию. На поиски были ориентированы личный состав полиции областного центра и близлежащих районов, к поискам подключились военнослужащие местной части Национальной гвардии и средства массовой информации.

Сегодня, около 11 утра, один из дежурных нарядов полиции нашел мальчика в центре города, возле одного из развлекательно-торговых заведений. Как выяснилось, он сам решил уйти из дома. Подростка доставили в полицию, где его уже ожидала вызванная мать.

Что подвигло ребенка к такому поступку, и где он провел ночь - сейчас выясняют сотрудники ювенальной превенции, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.