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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:31505

Полиция Сум сообщила подробности розыска пропавшего 12-летнего мальчика

Почти сутки полиция Сумщины разыскивала беглеца. Нашли же его у одного из сумских развлекательно-торговых центров.

Напомним: ребенок пропал вчера, в 13:45. Мальчик вышел из помещения сумской школы № 20, где учится, и исчез. Обеспокоенные родители обратились за помощью в полицию. На поиски были ориентированы личный состав полиции областного центра и близлежащих районов, к поискам подключились военнослужащие местной части Национальной гвардии и средства массовой информации.

Сегодня, около 11 утра, один из дежурных нарядов полиции нашел мальчика в центре города, возле одного из развлекательно-торговых заведений. Как выяснилось, он сам решил уйти из дома. Подростка доставили в полицию, где его уже ожидала вызванная мать.

Что подвигло ребенка к такому поступку, и где он провел ночь - сейчас выясняют сотрудники ювенальной превенции, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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