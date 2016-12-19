На Сумщине возле железнодорожного переезда валялись боевые патроны

Для выяснения обстоятельств на место происшествия выехала следственно-оперативная группа полицейского участка. На вокзале их ждали сотрудники станции и пожилой мужчина с коробкой патронов в руках. Заявителем оказался 50-летний местный безработный. Он рассказал полицейским, что в мусорной куче, недалеко от железнодорожного переезда, нашел сверток с патронами. Находку решил сдать в полицию, и обратился к сотрудникам железной дороги чтобы, те вызвали дежурный наряд.
Правоохранители насчитали в свертке 14 патронов из которых три патрона калибра 7,62мм и 11 - калибра 5,5 мм.
Обнаруженные боеприпасы изъяты и направлены в НИЭКЦ для исследования. Правоохранители проводят проверку происхождения данных боеприпасов, в рамках открытых уголовных производств, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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