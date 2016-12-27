На Сумщине бомжиха сдала полиции патроны

Сейчас обнаруженные боеприпасы изъяты и направлены в НИЭКЦ для исследования. Правоохранители проводят проверку происхождения данных боеприпасов, в рамках открытых уголовных производств.
Полиция напоминает, что граждане, добровольно сдавшие в полицию оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства, согласно ч.3 ст.263 Уголовного кодекса Украины освобождаются от уголовной ответственности, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
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