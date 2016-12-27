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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:42206

На Сумщине бомжиха сдала полиции патроны

В Тростянецком районе к местному участковому офицеру полиции обратилась 56-летняя бездомная, которая передала полицейскому 11 патронов калибра 7,62 мм. По словам женщины, она нашла их у железнодорожной станции.

Сейчас обнаруженные боеприпасы изъяты и направлены в НИЭКЦ для исследования. Правоохранители проводят проверку происхождения данных боеприпасов, в рамках открытых уголовных производств.

Полиция напоминает, что граждане, добровольно сдавшие в полицию оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства, согласно ч.3 ст.263 Уголовного кодекса Украины освобождаются от уголовной ответственности, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Патроны

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