На Сумщине выросла средняя зарплата Главное управление статистики в Сумской области сообщает, что начисленная заработная плата штатного работника в январе 2017 года составила в среднем 5097 грн.

Это на 47,5% больше, чем в январе 2016 года. Средняя зарплата в 1,6 раза превысила законодательно установленный уровень минимальной заработной платы (3200 грн).

Реальная заработная плата (с учетом инфляции и уплаченных налогов) по сравнению с январем 2016 года увеличилась на 27,7%.

В течение января 2017 года сумма задолженности по выплате заработной плате на предприятиях Сумской области увеличилась на 9,9 млн грн и на 1 февраля 2017 года составила 112,5 млн грн. При этом 78,9 млн грн должны своим работникам экономически активные предприятия (среди которых ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение», «Конотопский механический завод», ООО «Маш-Сервис»), остальные задолжали предприятия-банкроты и предприятия, которые приостановили свою деятельность.