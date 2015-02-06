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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:4117

В Сумах прошли городские соревнования «Олімпійське лелеченя»

Соревнования проходили на базе школы № 2. За победу боролись 28 школьных команд.

Программа мероприятия включала викторину, комбинированную эстафету и подвижную игру «Артбол».

I место в городском этапе Всеукраинского спортивно-массового мероприятия «Олімпійське лелеченя - 2017» заняла команда школы № 23. Впереди у победителей городских соревнований областной этап, который состоится в апреле-мае.

Напомним, инициатором и основателем Всеукраинского спортивно-массового мероприятия среди детей «Олімпійське лелеченя» - «Olympic move UA» Национальный олимпийский комитет Украины.

Спорт НОК Олімпіське лелеченя

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12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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