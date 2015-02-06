В Сумах прошли городские соревнования «Олімпійське лелеченя»

Программа мероприятия включала викторину, комбинированную эстафету и подвижную игру «Артбол».
I место в городском этапе Всеукраинского спортивно-массового мероприятия «Олімпійське лелеченя - 2017» заняла команда школы № 23. Впереди у победителей городских соревнований областной этап, который состоится в апреле-мае.
Напомним, инициатором и основателем Всеукраинского спортивно-массового мероприятия среди детей «Олімпійське лелеченя» - «Olympic move UA» Национальный олимпийский комитет Украины.
В актовом зале Сумской общеобразовательной школы №18 областным отделением Национального олимпийского комитета Украины проводился проект # OlimpicLab....
Национальный олимпийский комитет Украины совместно с Министерством молодежи и спорта Украины проводит ежегодную Всеукраинскую торжественную церемонию награждения «Герои спортивного года»...
В конце декабря в Олимпийском доме Комиссией Национального олимпийского комитета «Средства массовой информации и пропаганда олимпийского движения» были подведены итоги...
В последние дни 2015 года специалисты сферы физической культуры и спорта и Федерации биатлона Украины, которые внесли весомый вклад в...
4-5 февраля на базе школы №2 состоялся городской этап спортивно-массового мероприятия «Олімпійське лелеченя»....