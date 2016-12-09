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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:02128

Сумская таможня передала скорые конотопским военным

Руководитель Сумской таможни ГФС Александр Гуцал передал три автомобиля скорой помощи Конотопской воинской части В0425 для дальнейшего надлежащего ремонта и служебного использования при выполнении задач в зоне проведения АТО.

Машины, поступившие из Норвегии и Швейцарии в качестве гуманитарной помощи, хранились с 2009 года на складе Сумской таможни ГФС. К сожалению, процесс признания данных автомобилей в качестве гуманитарной помощи длился очень долго, что привело к просрочке сроков таможенного оформления. Отсутствие выводов органа государственной сертификации Государственного комитета по вопросам технического регулирования и потребительской политики, несоответствие экологическим нормам (не ниже «Евро-4») также сделало невозможным их оформление.

Однако, несмотря на трудности Сумская таможня ГФС, заручившись поддержкой главы Сумской облгосадминистрации и народных депутатов, постоянно обращалась в соответствующие государственные органы Украины о решении вопроса дальнейшего распоряжения автомобилями.

Наконец, в соответствии с Распоряжением КМУ № 1108-р от 21.10.2015 «О передаче транспортных средств в сферу управления Министерства обороны и государственной службы по чрезвычайным ситуациям», принято решение о передаче в сферу управления Министерства обороны 3 транспортных средств, а именно: Фольксваген VR6 1998 года выпуска, Форд Еконолайн 350 1991 года выпуска и Штайр-Пух Пинцгауер 712М 1982 года выпуска, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.

Общество ГФС

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