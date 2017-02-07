Главного врача Ахтырской психбольницы задержали и подозревают в истязаниях пациентов Прокуратура обоснованно подозревает главного врача специализированной психиатрической больницы в оставлении в опасности и истязании пациентов.

По инициативе прокуратуры Сумской области в рамках уголовного производства проведена эксгумация семи трупов пациентов коммунального учреждения «Областная специализированная психиатрическая больница № 2», которые умерли в декабре 2016 года. Согласно историями болезней указанных лиц и приобщенных к ним актов патологоанатомического исследования пять пациентов якобы умерли от сердечно-сосудистой недостаточности, один от отека головного мозга, еще один от интоксикации.

Однако, согласно официальным результатам проведенной эксгумации и выводами судебно-медицинских экспертиз установлено, что патологоанатомическое исследование трупов вообще не проводилось, составленные документы поддельные, причиной смерти пяти пациентов является острая гнойная пневмония, обусловленная длительным пребыванием в помещении с пониженной температурой. Это лица в возрасте от 34 до 69 лет, которые находились на добровольном лечении.

Кроме того, проведено также эксгумацию тела 28-летней девушки, которая умерла еще в феврале 2016 года, в соответствии со свидетельством о смерти, от интоксикации. Установлено, что патологоанатомическое исследование специалистом проведено поверхностно, на трупе обнаружены телесные повреждения в виде переломов всех ребер с обеих сторон и черепно-мозговой травмы с кровоизлиянием внутрь. Указанные телесные повреждения образовались за несколько дней до смерти и находятся в причинной связи со смертью.

Из показаний свидетелей и журналов учета температуры, изъятых в ходе следствия, с ноября 2016 по январь 2017 года в отделениях больницы, где находились умершие пациенты, температура была недопустимо низкой (от 10 до 18 градусов, при норме 20 градусов по шкале Цельсия), однако главный врач не принимала каких-либо действенных мер по решению данной ситуации. Всего в указанный период на лечении в учреждении находилось 415 пациентов, которые страдали от неудовлетворительных условий, в частности низкой температуры, в результате чего пять из них умерли.

Сегодня, 1 марта 2017 года, главному врачу коммунального учреждения «Областная специализированная психиатрическая больница № 2» вручено уведомление о подозрении по ч. 1 ст. 127 (истязание, то есть умышленное причинение физического или морального страдания путем мучения с целью дискриминации) и ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности, повлекшее смерть) УК Украины.

Сейчас подозреваемая задержана в порядке ст. 208 УПК Украины, прокуратура уже готовит ходатайство об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.

В то же время, в рамках уголовного производства получен временный доступ к документации Управления здравоохранения Сумской областной государственной администрации, Главного управления статистики в Сумской области, Управления имуществом Сумского областного совета, Сумского областного клинического психоневрологического диспансера, проведены обыски в трех отделениях патологической анатомии, по месту проживания главного врача, его заместителя по медицинской части и старшей медицинской сестры областной специализированной психиатрической больницы №2. Во время проведения указанных следственных действий изъяты вещи и документы, имеющие значение для досудебного расследования.

Согласно собранных доказательств, прокуратура уже готовит сообщение о подозрении еще нескольким лицам, которые способствовали или причастны к указанным противоправным действиям.

Досудебное расследование продолжается. Подозреваемой грозит до восьми лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Речь идет о бывшем главном враче Ахтырской психиатрической больницы Лилии Неофитной, которую депутаты Сумского областного совета уволили в пятницу, 24 февраля.