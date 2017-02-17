В Сумах попрощались с героем Сумчане провели в последний путь бойца погибшего в зоне АТО Артура Абрамитова

1 марта около тысячи сумчан собрались, чтобы попрощаться с воином, отдавшим свою жизнь в бою на востоке Украины. Панихида прошла в Спасо-Преображенском кафедральном соборе, после чего процессия прошла по улицам Соборной и Петропавловской к центральному кладбищу, где на Аллее Славы и похоронили сумчанина.

Простится с героем пришли родственники, друзья и побратимы героя. Отдать последний долг с сумчанами пришел мэр Александр Лысенко.

Артур Абрамитов погиб на промзоне недалеко от Авдеевки 26 февраля от пулевого ранения в голову и грудь. Солдат был гранатометчиком 15-го отдельного мотопехотного батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады.

Артур Абрамитов родился 15 июля 1992 года в городе Сумы. Он был единственным сыном в семье. Будущий боец после школы поступил в Сумской государственный педагогический университет. В конце марта 2016 года боец подписал контракт с ВСУ.

"Артур добровольно вызвался в самую горячую точку фронта - Авдеевку. Он любил Украину, не мог сидеть в тылу. Он очень хотел мира и процветания нашей Родине. Делал для этого все. И сделал все, отдав свою жизнь. Артур погиб с оружием в руках, в бою с российскими уродами! Он прикрыл собой тебя! Помни", - написал на своей странице в Facebook активист Игорь Юриевич.

Редакция приносит соболезнования родным и близким Артура Абрамитова.