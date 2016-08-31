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Диана Ольшанская
Диана Ольшанская
Сегодня 15:31128

Сумчане массово хотят попробовать, что такое ВНО

В этом году на пробное тестирование зарегистрировалось три четверти абитуриентов Сумской области – это рекордное количество за все время существования внешнего независимого оценивания (ВНО) в Украине.

Для участия в пробном ВНО на Сумщине зарегистрировалось 3646 человек, которые выбрали 5122 тестирования, что составляет 73% от общего количества выпускников. В то время как в прошлом году пробное тестирование пожелали пройти всего лишь треть жителей области (1795 человек). Об этом рассказал директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования (ХЦОКО) Александр Сидоренко во время рабочего визита в Сумы 1 марта.

- Мы расцениваем такой интерес к пробному ВНО, как понимание повышенной ответственности за результаты. В этом году государственная итоговая аттестация по всем предметам объединяется с ВНО, - говорит А.Сидоренко. – Первый предмет аттестации – украинский язык – является обязательным для всех. Второй – на выбор выпускника: математика или история Украины. Третий – любой другой на выбор.

Все 100 процентов выпускников зарегистрировались на пробное ВНО от Глуховского, Лебединского и Липоводолинского районов. Причем по инициативе председателя Лебединского райсовета Василия Калиты, депутаты района решили профинансировать пробное тестирование всем своим выпускникам.

- В Сумской области зародилась традиция поддержки абитуриентов при участии во ВНО. Этот опыт уже подхватили некоторые районы Харьковской области, - сказал А.Сидоренко и отметил, что такой подход может дать улучшение результатов при прохождении основного тестирования.

Пробное ВНО будет проводиться 1 апреля (украинский язык и литература) и 8 апреля (английский испанский, немецкий, французский, русский языки, биология, география, история Украины, математика, .физика, химия). Регистрация проходила с 10 по 31 января.

Участие в пробном тестировании является платной услугой и проводится за зредства физических и юридических лиц. Стоимость одного тестирования для одного участника определяет каждый региональный центр оценивания качества образования отдельно. В Харьковском региональном центре, куда входит Сумская, Харьковская и Полтавская области, эту услугу оценили в 129 грн.

Участие в основном ВНО бесплатное. Срок регистрации: 6 февраля – 17 марта. Изменения в регистрационные данные можно вносить до 31 марта. Основная сессия пройдет с 23 мая по 16 июня, дополнительная – с 3 по 12 июля. Вузы начнут прием документов 12 июля.

 

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