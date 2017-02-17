Под Сумами во время прогулки в лесу нашли устаревший боеприпас 1 марта в 10:50 в Службу спасения «101» поступило сообщение об обнаружении подозрительного металлического предмета возле с. Нижняя Сыворотка Сумского района.

Звонил гражданин, которые нашел взрывоопасный предмет во время прогулки в лесу. Устаревший боеприпас находился на расстоянии 500 м от жилых домов.

Прибывшие на место происшествия, установили, что находка - это минометная мина калибра 50 мм времен Второй мировой войны.

На месте обнаружения взрывоопасного предмета выставлена охрана, также предоставлена заявка на обезвреживание в Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (Ромны).

Спасатели отмечают: население выявляет устаревшие боеприпасы в наиболее разнообразных местах - от леса до приусадебного участка. Поэтому в подобных ситуациях следует действовать по определенным правилам. Прежде всего, находки нельзя прикасаться. Во-вторых, надо известить окружающих о возможной опасности. И главное - немедленно сообщить в Службу спасения по телефону «101».