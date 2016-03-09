В Сумах началась 8-мартовская торговля С сегодняшнего дня в Сумах начинается предпраздничная торговля к 8 марта - Международному женскому дню.

В соответствии с решением исполнительного комитета от 21 февраля, с 1 по 8 марта по ул. 1-я Набережная р. Стрелка, ул. Засумская, ул. Шевченко пройдет торговля живыми цветами и сувенирной продукцией.

Управлению «Инспекция по благоустройству города Сумы» поручено обеспечить контроль за соблюдением субъектами хозяйствования Правил благоустройства города Сумы.

В свою очередь субъекты хозяйствования должны придерживаться Порядка осуществления торговой деятельности и правил торгового обслуживания на рынке потребительских товаров, Правил благоустройства города, налогового, трудового законодательства Украины.