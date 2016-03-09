Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:14105

В Сумах началась 8-мартовская торговля

С сегодняшнего дня в Сумах начинается предпраздничная торговля к 8 марта - Международному женскому дню.

В соответствии с решением исполнительного комитета от 21 февраля, с 1 по 8 марта по ул. 1-я Набережная р. Стрелка, ул. Засумская, ул. Шевченко пройдет торговля живыми цветами и сувенирной продукцией.

Управлению «Инспекция по благоустройству города Сумы» поручено обеспечить контроль за соблюдением субъектами хозяйствования Правил благоустройства города Сумы.

В свою очередь субъекты хозяйствования должны придерживаться Порядка осуществления торговой деятельности и правил торгового обслуживания на рынке потребительских товаров, Правил благоустройства города, налогового, трудового законодательства Украины.

Общество 8 марта Уличная торговля

По тематике

25.03.2016 08:41

В Сумах определили места для торговли пасхальными товарами

Исполнительный комитет на заседании 22 марта принял решение об организации в городе торговли накануне Пасхи и поминальной недели....

В Сумах поздравили и наградили матерей и жен погибших участников АТО
09.03.2016 16:43

В Сумах поздравили и наградили матерей и жен погибших участников АТО

В преддверии 8 марта в Сумах прошла встреча с матерями и женами погибших участников АТО, женщинами-волонтерами....

В Сумах девушки отпраздновали 8 марта на футбольном поле
09.03.2016 15:42

В Сумах девушки отпраздновали 8 марта на футбольном поле

Накануне Женского праздника на поле ФЦ «Барса» состоялся мини-турнир 8 Марта....

09.03.2016 13:27

8 марта сумским копам было не до празднований

Пока жители и гости Сумщины праздновали Международный женский день, правоохранители области работали в усиленном режиме: раскрывали преступления и охраняли общественный...

Сумские военные поздравили женщин-коллег с праздником весны
09.03.2016 09:35

Сумские военные поздравили женщин-коллег с праздником весны

Накануне Международного дня прав женщин и мира в 27-ой Сумской реактивной артиллерийской бригаде чествовали женщин-военнослужащих....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.