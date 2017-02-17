На Сумщине за кражу ноутбука приятелям «светит» шесть лет заключения

В Роменский отдел полиции с заявлением о краже обратился 30-летний житель города. Мужчина пояснила, что когда вернулся после работы домой, то обнаружил разбитое оконное стекло в доме, а когда зашел внутрь, то заметил, что из комнаты исчез ноутбук.

Сотрудники полиции провели проверку и уже оперативным путем установили, что к данному преступлению причастны двое ранее судимых 22-и 24-летние местные жители.

«В этот день они зашли в гости к своим знакомым. Во время общения гости узнали от хозяев, что их соседи обладают недешевым ноутбуком, и именно сейчас они на работе, поэтому в доме никого нет, - говорит начальник Раменского отдела полиции Юлия Загамула. - Оба приятеля решили воспользоваться этой информацией, и после гостей отправились на «дело». Ворвавшись в чужой дом, они прихватили с собой найденый ноутбук, чтобы в дальнейшем продать ».

Своей причастности к преступлению мужчины отрицать не стали, пытаясь оправдаться значительными финансовыми проблемами и желанием таким образом быстро их решить.

Сейчас следователи каждом из них предъявили подозрение по ч.3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). Данное уголовное производство уже направлено в суд. За содеянное им грозит до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.