Харьковчане продали угнанную машину полицейским Полицейские Ахтырки, чтобы вычислить и задержать злоумышленников, развернули целую спецоперацию. Последние даже не догадывались, что потенциальные покупатели, которым они в дальнейшем пытались продать похищенное авто, окажутся оперативными работниками полиции.

С заявлением о краже машины в дежурную часть Ахтырского отдела полиции обратился 40-летний житель райцентра. Мужчина рассказал, что вечером оставил возле собственного дома автомобиль с включенной сигнализацией, а утром обнаружил его исчезновения.

Проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, правоохранители установили вероятных подозреваемых, двое жителей города Харькова, которые после кражи машины решили ее продать. «Вычислив злоумышленников, мы развернули целый план возвращения машины, - говорит Руслан Кладько, начальник Ахтырского отдела полиции. - И под видом потенциальных покупателей, договорились с так называемыми «продавцами» о встрече на территории Харьковщины, где во время передачи денег их и задержали».

Злоумышленниками оказались двое товарищей-харьковчан, 25-ти и 27-ми лет, один из которых уже имел судимости за совершение имущественных преступлений. Работникам полиции они рассказали, что в день кражи автомобиля все произошло спонтанно. Приехав в Ахтырку, они планировали лишь проведать товарищей, а когда в одном из дворов многоэтажки заметили «Ниву», решили ее украсть. Машину завели, повредив замок зажигания, после чего поехали в Харьков, где планировали продать её за 700 долларов США. Вырученные средства планировали поделить пополам, но не получилось.

Сегодня работники полиции продолжают проверять последних на причастность к совершению других аналогичных преступлений. Задержанным уже объявили подозрение за совершение незаконного завладения транспортным средством. Мужчины находятся под стражей. В отношении обоих уже открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 289 УК Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.