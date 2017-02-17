В Сумах полиция и прокуратура путаются в показаниях Полиция и прокуратура Сум провели совместный брифинг для представителей СМИ.

Встреча руководителей правоохранительных органов областного центра с представителями СМИ состоялась в помещении админздания Сумского отдела полиции. Начальник полиции города Павел Карабута и руководитель Сумской местной прокуратуры Владимир Ковтун рассказали журналистам о работе правоохранительных органов в 2016 году, нынешнем состоянии криминогенной ситуации в городе, и сообщили о совместных мероприятиях по ее улучшению в году нынешнем.

По словам руководителя Сумской местной прокуратуры Владимира Ковтуна, в прошлом году произошло существенное снижение количества уголовных преступлений. В частности, уменьшилось количество преступлений, совершенных против собственности, количество грабежей и мошенничеств. Достигнута устойчивая тенденция снижения уголовных преступлений, совершенных несовершеннолетними или с их участием; группами лиц; лицами, ранее совершавшими правонарушения; и преступлений, совершенных лицами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения. Однако отмечается рост случаев сопротивления граждан представителям правоохранительных органов.

В то же время начальник Сумского отдела полиции Павел Карабута сообщил, что в течение 2016 года в полицию г. Сумы поступило 57 тыс. заявлений и сообщений граждан о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях, что на 15 тыс. больше, чем за аналогичный период 2015 года (на 36% больше).

По его словам, сложная социально-экономическая ситуация в стране, продолжающиеся военные действия на Донбассе, а также вступление в силу так называемого «Закона Савченко», по которому из мест лишения свободы было освобождено значительное количество преступников, не могли не наложить отпечаток на криминогенную ситуацию как в стране, так и в нашем городе в целом. Как следствие, отмечается рост количества зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений, среди которых убийства, тяжкие телесные повреждения со смертью потерпевшего, разбои и кражи имущества. Наряду с этим отмечается снижение количества грабежей, угонов автотранспорта, более чем на четверть снизилась аварийность на дорогах.

Руководитель полиции областного центра напомнил присутствующим о раскрытии в прошлом году целого ряда преступлений. Так, розыскники разоблачили и задокументировали деятельность организованной преступной группы в составе 4-х человек, совершивших 4 разбойных нападения на территории города Сумы. В сентябре - раскрыли разбойное нападение на ювелирный магазин в центре Сум, совершенное с угрозами применения огнестрельного оружия 24 июля 2016. Задержаны и взяты под стражу 3-и нападавших. Открыты уголовные производства по ряду отдельных лиц и групп, занимавшихся похищением канализационных люков и медных телефонных кабелей. В ноябре 2016 году задержан житель Киева, который мошенническим путем завладел сумчан деньгами в сумме около 100 000 гривен, и совершил ограбление. Работники полиции проверяют его на причастность к иным аналогичным преступлениям на территории области и Украины.

Кроме этого, в Сумах полиция задержала из двух человек, которые в течение прошлого года на территории города совершили по предварительному сговору пять грабежей, три кражи и мошенничество. В марте прошлого года правоохранители «вычислили» и изобличили гражданина, совершившего 12 краж из магазинов, аптек и других предприятий торговли. В торговые точки злоумышленник попадал, отжимая или разбивая окна. Задокументирована также преступная деятельность 5 отдельных организованных групп с численностью от 2 до 4 человек, которыми в целом было совершено 20 краж из квартир граждан. Также работники сумской полиции разоблачили личность серийного вора, на «счету» которого 7 квартирных краж. В конце прошлого года полицией города был задержан 42-летний уроженец Кировоградской области, «зарабатывавший» себе на жизнь, грабя и обворовывая на территориях больниц стариков и пенсионеров.

В целом, как отметили выступающие, определенных позитивных изменений в предупреждении и раскрытии преступлений и правонарушений на территории города Сумы удалось достичь благодаря четкой, слаженной и целенаправленной работе работников обоих правоохранительных ведомств, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.