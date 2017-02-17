Сдаешь в аренду жилье - отчитайся о доходах Статья 164 Налогового кодекса Украины обязывает декларировать доходы, с которых не уплачивались налоги.

В случае, если в прошлом году сдавалась в аренду жилая или другая недвижимость, движимое имущество, то полученные при этом доходы подлежат обязательному декларированию, - информируют в Государственной налоговой инспекции в г. Сумы.

Закон обязывает граждан задекларировать доходы и уплатить налог от сдачи в аренду не только жилых помещений, но и гаражей, дачных домов, приусадебных и других земельных участков. Кроме того, облагаются доходы, полученные от сдачи в прокат автотранспорта и другого движимого имущества.

Следует учесть, что если недвижимость или другое имущество арендует юридическое лицо или физическое лицо - предприниматель, то налоговым агентом является арендатор. Он и должен удержать и перечислить в бюджет налог по ставке 18%. Если же недвижимость сдается физическому лицу, то налог по ставке 18% платит арендодатель.

Напоминаем гражданам, которые в 2016 году сдавали в аренду движимое и недвижимое имущество, что они должны отчитаться о доходах и до 3 мая 2017 гола предоставить декларацию в территориальный орган ГФС Украины.