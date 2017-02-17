Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:05173

Сдаешь в аренду жилье - отчитайся о доходах

Статья 164 Налогового кодекса Украины обязывает декларировать доходы, с которых не уплачивались налоги.

В случае, если в прошлом году сдавалась в аренду жилая или другая недвижимость, движимое имущество, то полученные при этом доходы подлежат обязательному декларированию, - информируют в Государственной налоговой инспекции в г. Сумы.

Закон обязывает граждан задекларировать доходы и уплатить налог от сдачи в аренду не только жилых помещений, но и гаражей, дачных домов, приусадебных и других земельных участков. Кроме того, облагаются доходы, полученные от сдачи в прокат автотранспорта и другого движимого имущества.

Следует учесть, что если недвижимость или другое имущество арендует юридическое лицо или физическое лицо - предприниматель, то налоговым агентом является арендатор. Он и должен удержать и перечислить в бюджет налог по ставке 18%. Если же недвижимость сдается физическому лицу, то налог по ставке 18% платит арендодатель.

Напоминаем гражданам, которые в 2016 году сдавали в аренду движимое и недвижимое имущество, что они должны отчитаться о доходах и до 3 мая 2017 гола предоставить декларацию в территориальный орган ГФС Украины.

Право Налоги

По тематике

28.02.2017 15:40

В этом году сумчане получили почти 5000 электронных ключей

Как сообщили в секторе регистрации пользователей при ГУ ДФС в Сумской области, на 25 февраля 2017 их клиентами стали 2083...

24.02.2017 11:20

Налоговая социальная льгота: кому положено и кто получит

Налоговая социальная льгота (НСЛ) применяется к доходу в виде заработной платы исключительно по одному месту работы работника (п.169.2.1 НКУ)....

21.02.2017 17:44

Легальные доходы наполняют бюджет Сум

Налог на доходы физических лиц является основным источником в наполнении местной казны, его удельный вес в общих налоговых поступлениях бюджета...

20.02.2017 16:18

Информация для сумчан: законодательные новшества для неприбыльных организаций

Государственная налоговая инспекция в г. Сумы информирует о новациях для неприбыльных организаций, вступивших в силу с 1 января 2017 года....

17.02.2017 16:00

Информация для сумчан: получил наследство или ценный подарок – не забудь задекларировать

Граждане, которые в прошлом году получали доходы в виде наследства, денежных средств, имущества, имущественных или неимущественных прав, в обязательном порядке...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.