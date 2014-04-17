Студентов Сумщины приглашают на стажировке в госорганы Проект «Публичная служба: современный формат» презентовали в Сумах

Во время объявления старта проекта студентам 3-6 курсов высших учебных заведений предложили принять участие в стажировке в органах государственной власти.

Программа стажировки направлена на ознакомление молодежи с функциями государственной службы, деятельностью Сумской облгосадминистрации как органа публичной власти, приобретение теоретических знаний и опыта практической работы в сфере государственного управления и административного менеджмента.

Проект «Публичная служба: современный формат» будет реализовываться в четыре этапа в течение марта-июня. Первый этап предусматривает стажировку, которая будет проходить в аппарате и структурных подразделениях облгосадминистрации. Второй этап - обучение, включающее лекционную и практическую составляющую. Третий этап - тренинговое обучение. А четвертый предусматривает защиту мини-проектов в соответствии с определенной темы.

Все, кто желает принять участие в этом проекте, должны заполнить анкету, которая находится по ссылке.

Более подробную информацию вы узнаете, просмотрев презентацию.