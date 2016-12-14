В Сумах будут собирать средства на лечение детей с недостатками зрения С 9 марта в Сумах стартует городской этап 12-ой ежегодной Всеукраинской благотворительной акции «Сердце к сердцу».

Уже 11 лет подряд Всеукраинский благотворительный фонд «Сердце к сердцу» проводит благотворительные акции, целью которых является сбор средств для больных детей. На собранные средства фонд закупает медицинское оборудование и бесплатно передает в пользование в областные детские больницы Украины.

В этом году сумчан призывают принять участие в городском этапе данной акции, во время которого будут собирать средства для закупки медицинского оборудования для детей с недостатками зрения.

Начнется акция 9 марта, завершится 9 апреля благотворительным забегом «Бегу ради жизни детей», который состоится во всех областных центрах Украины.

В прошлом году фонд «Сердце к сердцу» организовал 11-ую Всеукраинскую благотворительную акцию, которая проходила с 4 по 24 апреля. Средства собирались с целью приобретения медицинского оборудования для реанимационных отделений в областные больницы Украины. Результатом проведенной акции стали собранные более 3 млн грн.

О деталях проведения акции можно узнать по ссылке или обратиться к координатору акции в Сумской области Кристине Сахно по тел.: (099) 3776827.