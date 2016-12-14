В Сумах будут собирать средства на лечение детей с недостатками зрения

Уже 11 лет подряд Всеукраинский благотворительный фонд «Сердце к сердцу» проводит благотворительные акции, целью которых является сбор средств для больных детей. На собранные средства фонд закупает медицинское оборудование и бесплатно передает в пользование в областные детские больницы Украины.
В этом году сумчан призывают принять участие в городском этапе данной акции, во время которого будут собирать средства для закупки медицинского оборудования для детей с недостатками зрения.
Начнется акция 9 марта, завершится 9 апреля благотворительным забегом «Бегу ради жизни детей», который состоится во всех областных центрах Украины.
В прошлом году фонд «Сердце к сердцу» организовал 11-ую Всеукраинскую благотворительную акцию, которая проходила с 4 по 24 апреля. Средства собирались с целью приобретения медицинского оборудования для реанимационных отделений в областные больницы Украины. Результатом проведенной акции стали собранные более 3 млн грн.
О деталях проведения акции можно узнать по ссылке или обратиться к координатору акции в Сумской области Кристине Сахно по тел.: (099) 3776827.
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