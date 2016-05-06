Областная детская больница получила главврача 1 марта коллективу Сумской областной детской больницы представили нового руководителя.

Об этом на своей странице в фейсбуке написал начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергей Бутенко.

«Сегодня Сумская областная детская клиническая больница получила главного врача (в центре).

Поздравляю Змыслю Игоря Федоровича и коллектив с этим событием.

Желаю успехов в развитии и развития учреждения», - написал чиновник.

Игорю Змысле 37 лет. В 2002 году окончил медицинский институт СумГУ. Работал врачом-ортопедом, заведующим экстренным и амбулаторным ортопедо-травматологическим отделением поликлиники №1.

Напомним, Игоря Змыслю своим решением в должности утвердил облсовет на сессии 24 февраля. До этого с ноябре 2016 года вр.и.о. главврача был Владимир Дорошенко – детский хирург с более чем 30-летним стажем. Ранее больницей руководила Анна Богданова, которая ушла на пенсию.