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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:30154

Областная детская больница получила главврача

1 марта коллективу Сумской областной детской больницы представили нового руководителя.

Об этом на своей странице в фейсбуке написал начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергей Бутенко.

«Сегодня Сумская областная детская клиническая больница получила главного врача (в центре).

Поздравляю Змыслю Игоря Федоровича и коллектив с этим событием.

Желаю успехов в развитии и развития учреждения», - написал чиновник.

Игорю Змысле 37 лет. В 2002 году окончил медицинский институт СумГУ. Работал врачом-ортопедом, заведующим экстренным и амбулаторным ортопедо-травматологическим отделением поликлиники №1.

Напомним, Игоря Змыслю своим решением в должности утвердил облсовет на сессии 24 февраля. До этого с ноябре 2016 года вр.и.о. главврача был Владимир Дорошенко – детский хирург с более чем 30-летним стажем. Ранее больницей руководила Анна Богданова, которая ушла на пенсию.

Общество Игорь Змысля Назначение Областная детская больница

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