В Сумах будут учить публично закупаться

В течение двух дней семинара участникам расскажут о:
- планировании закупок на 2017 год с учетом обновлений в законодательной сфере;
- внесении изменений к годовому плану и приложение, правилах обнародования;
- правилах обнародования отчета о заключенном договоре;
- внесении изменений в договор о закупке в соответствии с Законом Украины «О публичных закупках»;
- особенностях указания требований к участникам торгов по ст. 17 этого Закона и пр.
Кроме того, участники семинаров получат раздаточный материал, содержащий инструкции по планированию закупок, процедур их проведения, публикации отчетов о заключенных договорах и т.п.
По окончании обучения участникам будут предоставлены соответствующие сертификаты.
Для получения подробной информации об участии в семинаре обращаться в Сумскую ТПП по адресу: ул. Ильинская, 7/а.
Контактный телефон: (0542) 770 767 и e-mail: ves2@cci.sumy.ua.