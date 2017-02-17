В Сумах будут учить публично закупаться 6 и 7 марта в Сумской торгово-промышленной палате будет проводиться обучение для заказчиков и участников торгов в сфере публичных закупок.

В течение двух дней семинара участникам расскажут о:

- планировании закупок на 2017 год с учетом обновлений в законодательной сфере;

- внесении изменений к годовому плану и приложение, правилах обнародования;

- правилах обнародования отчета о заключенном договоре;

- внесении изменений в договор о закупке в соответствии с Законом Украины «О публичных закупках»;

- особенностях указания требований к участникам торгов по ст. 17 этого Закона и пр.

Кроме того, участники семинаров получат раздаточный материал, содержащий инструкции по планированию закупок, процедур их проведения, публикации отчетов о заключенных договорах и т.п.

По окончании обучения участникам будут предоставлены соответствующие сертификаты.

Для получения подробной информации об участии в семинаре обращаться в Сумскую ТПП по адресу: ул. Ильинская, 7/а.

Контактный телефон: (0542) 770 767 и e-mail: ves2@cci.sumy.ua.