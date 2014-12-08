На Сумщине падает безработица Количество безработных на Сумщине уменьшилось на 12,2%.

По состоянию на 1 марта 2017 года количество безработных в Сумской области составило 16,6 тыс. человек и уменьшилось по сравнению с соответствующей датой прошлого года на 12,2%. Количество лиц, получающих пособие по безработице, сократилось на 11,2% (до 13,5 тыс. человек).

«Данные по безработице некорректно сравнивать с показателями предыдущих месяцев, поскольку рынку труда присущи сезонные колебания. Количество зарегистрированных безработных ежегодно имеет пиковые периоды роста - с ноября прошлого года до марта следующего года», - говорит директор Сумского областного центра занятости Владимир Подлесный.

По состоянию на 1 марта 2017 года количество безработных составила 16,6 тыс. человек, 1 февраля 2017 - 16,0 тыс. человек, 1 января 2017 - 14,2 тыс. человек, на 1 декабря 2016 - 12,1 тыс. человек. По состоянию на 1 марта 2016 года количество безработных составляло 18,9 тыс. человек, по состоянию на 1 января 2016 - 18,6 тыс. чел., на 1 декабря 2015 года - 16,9 тыс. человек.

По словам Владимира Подлесного, в целом ситуация на рынке труда области в текущем году характеризуется положительной динамикой. Количество работодателей, которые сотрудничали с центрами занятости, выросла на 44% и составила 2,3 тыс. Количество вакансий в базе данных службы занятости увеличилась на 71% - до 7 тыс. чел. Количество людей, обеспеченных работой в течение января-февраля 2017 года, составило 3,5 тыс., что на четверть больше, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. При этом около половины из них трудоустроились оперативно до предоставления статуса безработного.

Количество лиц, осведомленных о массовом увольнении, уменьшилось на четверть (до 1,2 тыс. человек).

Количество физических лиц-предпринимателей, прекративших деятельность и которые зарегистрировались в службе занятости в качестве безработных с начала 2017 года, составило 207 человек. Почти все они получают пособие по безработице в минимальном размере (544 грн.), ведь не платили единый социальный взнос.