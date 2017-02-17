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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:45132

На Роменщине объединяются два сельсовета

В Роменском районе началось создание Пустовойтовской объединенной территориальной громады согласно перспективному плану формирований способных территориальных громад Роменского района.

Инициатором создания новой объединенной громады с административным центром в селе Пустовойтовка выступил актив Пустовойтовки, предложив присоединиться к ней жителей Плавинищенского сельского совета.

Пустовойтовский сельский голова Вячеслав Оврамец, выступая перед собравшимися, отметил, что процесс объединения территориальных громад должен проходить исключительно по принципу добровольности. Прежде всего, необходимо учитывать тот факт, может ли эта громада быть самодостаточной. Ведь государство, реализуя в стране реформу децентрализации, предоставляет дополнительные полномочия общинам, которые не только будут иметь больше возможностей самостоятельно зарабатывать деньги, но и содержать всю инфраструктуру, в том числе и дороги, которые есть на подчиненной территории.

По результатам слушаний представители Пустовойтовской громады согласились на объединение. Следующий этап процесса создания Пустовойтовской объединенной территориальной громады - обсуждение этого вопроса на очередной сессии сельского совета, где соответствующее решение должны принять местные депутаты. Сессию планируется провести в ближайшее время.

Общество ОТГ

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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