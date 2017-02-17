На Роменщине объединяются два сельсовета

Инициатором создания новой объединенной громады с административным центром в селе Пустовойтовка выступил актив Пустовойтовки, предложив присоединиться к ней жителей Плавинищенского сельского совета.
Пустовойтовский сельский голова Вячеслав Оврамец, выступая перед собравшимися, отметил, что процесс объединения территориальных громад должен проходить исключительно по принципу добровольности. Прежде всего, необходимо учитывать тот факт, может ли эта громада быть самодостаточной. Ведь государство, реализуя в стране реформу децентрализации, предоставляет дополнительные полномочия общинам, которые не только будут иметь больше возможностей самостоятельно зарабатывать деньги, но и содержать всю инфраструктуру, в том числе и дороги, которые есть на подчиненной территории.
По результатам слушаний представители Пустовойтовской громады согласились на объединение. Следующий этап процесса создания Пустовойтовской объединенной территориальной громады - обсуждение этого вопроса на очередной сессии сельского совета, где соответствующее решение должны принять местные депутаты. Сессию планируется провести в ближайшее время.
Офис реформ в Сумском региональном отделении Ассоциации городов Украины и Сумская облгосадминистрация сообщают, что две рабочие группы по созданию объединенных...
Ремонт дорог на условиях софинансирования значительно повысит шансы объединенных громад улучшить их качество....
Сегодня, 23 февраля, прошла встреча представителя Международной организации по миграции Али Чабука с заместителем главы облсовета Татьяной Головко....
Роменский район чуть ли не единственный в области, где внедрение децентрализационной реформы почему-то до сих пор не сдвинулось с места....
Представители общественности, депутаты, сельские и поселковые головы района вместе обсудили актуальные вопросы функционирования ОТГ....