В Сумах прошел семейный праздник 1 марта в Сумах состоялся праздник «Счастливая семья - крепкая Украина» для многодетных семей, матерей и отцов, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, семей воинов, погибших в зоне АТО.

Сегодня на Сумщине проживает более 4500 многодетных семей, в которых воспитывается более 13 тыс. детей. Более 7 тысяч женщин имеют почетное звание Украины «Мать-героиня».

Жительница города Конотоп Анна Ширай воспитывает 9 детей и считает материнство своим призванием.

«В наше время быть мамой - это и трудно и приятно. Когда смотришь в детские глазки и видишь там целую вселенную, то забываются все проблемы и переживания. На этот праздник мы с детьми приезжаем каждый год. Родителей приветствуют, детям дарят сладкие подарки».

Еще одна многодетная мама Людмила Сальникова со своими малышами просматривает выставку, а в это время папа с детьми готовится к выступлению. В семье 5 детей. И все заняты творчеством.

«Наш папа научил детей играть на музыкальных инструментах, сам эти инструменты и создает. Всю жизнь занимается этим делом», - говорит она.

Праздничную атмосферу всем присутствующим на концерте подарили выступления известных артистов и юных звезд Сумщины.