В Сумах прошел семейный праздник

Сегодня на Сумщине проживает более 4500 многодетных семей, в которых воспитывается более 13 тыс. детей. Более 7 тысяч женщин имеют почетное звание Украины «Мать-героиня».
Жительница города Конотоп Анна Ширай воспитывает 9 детей и считает материнство своим призванием.
«В наше время быть мамой - это и трудно и приятно. Когда смотришь в детские глазки и видишь там целую вселенную, то забываются все проблемы и переживания. На этот праздник мы с детьми приезжаем каждый год. Родителей приветствуют, детям дарят сладкие подарки».
Еще одна многодетная мама Людмила Сальникова со своими малышами просматривает выставку, а в это время папа с детьми готовится к выступлению. В семье 5 детей. И все заняты творчеством.
«Наш папа научил детей играть на музыкальных инструментах, сам эти инструменты и создает. Всю жизнь занимается этим делом», - говорит она.
Праздничную атмосферу всем присутствующим на концерте подарили выступления известных артистов и юных звезд Сумщины.
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