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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские гимнасты отличились на Киевщине

25-26 февраля сумские спортсмены приняли участие в Открытом первенстве города Фастов по спортивной гимнастике.

Противниками воспитанников детско-юношеской спортивной школы «Сумы» стали около 100 спортсменов из Киева, Фастова, Житомира, Чернигова и Молдовы.

Среди достижений сумских гимнастов: одно «золото» (Кирилл Бурык 2008 г.р. по программе I юн. разряда), три «серебра» (Денис Лахин 2006 г.р. по программе III разряда, Никита Сысоев 2008 г.р. по программе I юн. разряда, Всеволод Губенко 2009 г.р. по программе I юн. разряда) и одна бронзовая медаль (Михаил Скриник 2006 г.р. по программе II разряда).

Спорт Гимнастика

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12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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