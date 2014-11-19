Сумские гимнасты отличились на Киевщине 25-26 февраля сумские спортсмены приняли участие в Открытом первенстве города Фастов по спортивной гимнастике.

Противниками воспитанников детско-юношеской спортивной школы «Сумы» стали около 100 спортсменов из Киева, Фастова, Житомира, Чернигова и Молдовы.

Среди достижений сумских гимнастов: одно «золото» (Кирилл Бурык 2008 г.р. по программе I юн. разряда), три «серебра» (Денис Лахин 2006 г.р. по программе III разряда, Никита Сысоев 2008 г.р. по программе I юн. разряда, Всеволод Губенко 2009 г.р. по программе I юн. разряда) и одна бронзовая медаль (Михаил Скриник 2006 г.р. по программе II разряда).