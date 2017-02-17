В Сумах водитель после ДТП снимал стресс пивом Патрульные составили админматериалы на водителя, который совершил ДТП, а после снимал стресс алкоголем.

27 февраля, около 19.30, экипаж патрульных получил сообщение о ДТП на улице Героев Крут. Прибыв на место, полицейские обнаружили автомобили ВАЗ и Daewoo, которые имели механические повреждения.

На месте находился водитель Daewoo, который объяснил, что затормозил перед пешеходным переходом, чтобы пропустить пешеходов, когда в него въехала машина ВАЗ, которая не обеспечила безопасную дистанцию. После ДТП водитель ВАЗ сразу ушел в неизвестном направлении, но по приезду полицейских вернулся.

Во время общения с 27-летним водителем стражи порядка обнаружили у него явные признаки алкогольного опьянения. Тот рассказал патрульным, что выпил пива после совершения ДТП, ведь очень разнервничался. Проверка на состояние алкогольного опьянения показала результат 0,78 промилле алкоголя в крови, что почти в 4 раза превышает норму.

На нетрезвого водителя инспекторы составили административный материал по ст.124 (совершение ДТП) и ч.4 ст.130 (употребление водителем алкоголя после совершения ДТП) КоАП.