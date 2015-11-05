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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:45355

16-летний сумчанин гулял по Сотне с пистолетом

Патрульные обнаружили парня, который ходил по городу с предметом, похожим на пистолет.

«Какой-то молодой парень разгуливает с пистолетом», - такое сообщение получили инспекторы патрульной полиции города Сумы 27 февраля, около 14 часов, с улицы Соборной. Оперативно прибывшие на вызов, инспекторы опросили заявителей.

Те сообщили, что увидели за ремнем брюк у молодого человека, который отдыхал в кафе, рукоятку предмета, похожего на пистолет.

Неподалеку от указанного заведения инспекторы заметили парня, который отвечал приметам. Информация подтвердилась, у него действительно был указанный предмет.

Во время выяснения всех обстоятельств, патрульные установили, что парню 16 лет, поэтому на место происшествия вызвали его родителей.

Сам юноша сообщил, что носит этот пистолет, предварительно, пневматический, для самозащиты.

Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу для проведения проверки возможной причастности молодого к правонарушениям в областном центре. В дальнейшем следователи изъяли предмет, похожий на пистолет.

Право Пистолет

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