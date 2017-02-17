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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:09203

В Сумах домашний арестант пытался выбить дверь у бывшей жены

Сумские патрульные обнаружили мужчину, который нарушал админнадзор

«Пожалуйста, помогите, мой бывший муж пытается выбить дверь», - такое сообщение получили патрульные 27 февраля, ночью, около 2 часов. Оперативно прибывшие на улицу Харьковскую патрульные обнаружили 33-летнего мужчину, который стучал в дверь. Во время разговора с патрульными мужчина нервничал.

По имеющимся базам инспекторы установили, что правонарушитель находится под круглосуточным домашним арестом.

Полицейские доставили его в Сумской отделения полиции и составили протокол по статье 173 (мелкое хулиганство) КоАП.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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