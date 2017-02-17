В Сумах домашний арестант пытался выбить дверь у бывшей жены Сумские патрульные обнаружили мужчину, который нарушал админнадзор

«Пожалуйста, помогите, мой бывший муж пытается выбить дверь», - такое сообщение получили патрульные 27 февраля, ночью, около 2 часов. Оперативно прибывшие на улицу Харьковскую патрульные обнаружили 33-летнего мужчину, который стучал в дверь. Во время разговора с патрульными мужчина нервничал.

По имеющимся базам инспекторы установили, что правонарушитель находится под круглосуточным домашним арестом.

Полицейские доставили его в Сумской отделения полиции и составили протокол по статье 173 (мелкое хулиганство) КоАП.