В Сумах пьяная ссора закончилась переломом руки Патрульные оперативно разыскали мужчину, который избил женщину.

27 февраля, ночью, около 2 часов, патрульные получили сообщение из больницы о женщине, которую доставили с предполагаемым переломом руки. Потерпевшая сообщила врачам, что ее избил ее знакомый.

Патрульные прибыли в больницу и опросили женщину. Стражам порядка она рассказала, что в компании употребляла спиртные напитки возле одного из домов на улице Металлургов.

В дальнейшем у нее возникла словесная перепалка с одним из мужчин, который ударил ее, после чего она упала на землю и получила травму руки. Женщина поехала в больницу, где после обследования врачи обнаружили у нее закрытый перелом пятой пястной кости.

Получив данные мужчині, стражи порядка начали его поиски. Дома мужчины не было, однако обследуя прилегающую территорию патрульные заметили похожего по приметам гражданина. Им и оказался разыскиваемый преступник.

Полицейские доставили его в Сумское отделение полиции, где его узнала потерпевшая. По данному факту открыто уголовное производство, ведется следствие.