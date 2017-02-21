Сумские копы поймали металлиста-димедрольщика Патрульные обнаружили мужчину с металлическими предметами неизвестного происхождения и ампулой димедрола.

27 февраля, в полночь, патрулируя улицу Александра Анищенко, экипаж патрульных обнаружил подозрительного мужчину, который что-то переносил, но, заметив полицейских, резко изменил направление движения. Полицейские последовали за ним. Во время поверхностной проверки у него нашли одну ампулу «Димедрола». Никаких рецептов и чеков мужчина не имел.

Рядом с ним лежал мешок с различными металлическими предметами и инструментами. Гражданин путался в показаниях и не мог объяснить, где взял указанные предметы.

По имеющимся базам стражи порядка установили, что указанный мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот нарковеществ и многочисленные кражи.

Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу для проведения дальнейшей проверки.