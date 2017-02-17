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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:44371

В Сумах пьянка закончилась кровавой дракой

Патрульные задержали 2 мужчин, которые избили семейную супругов.

28 февраля, около 12 часов, патрульные получили сообщение об окровавленной женщине, сидящей на скамейке возле одного из домов на улице Шевченко.

Оперативно прибыв по указанному адресу, полицейские действительно обнаружили женщину, лицо которой было в крови. Она пояснила, что вместе со своим мужем отдыхала у знакомых. Во время совместного распития спиртного между ними возникла ссора, в ходе которой хозяева избили потерпевшую и ее мужа.

Полицейские оказали женщине и мужчине домедицинскую помощь, вызвали скорую и выяснили квартиру, где произошла драка. Там патрульные обнаружили 18- и 22-летних нападавщих, которые отвечали приметам. Инспекторы доставили их в Сумское отделение полиции.

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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