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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:3957

В Шостке взяли серийного вора со стажем

Полиция установила причастность ранее судимого 35-летнего шосткинца к совершению четырех краж.

В одном из сел Шосткинщины он выпивал в гостях у 38-летнего товарища, а когда тот отвлекся, украл ТВ-тюнер и убежал.

Еще в одной компании после совместного распития спиртных напитков, он украл сабвуфер, акустические колонки и украшения бывшей жены владельца дома.

Он украл и велосипед, оставленный незамкнутым на остановке общественного транспорта владелицей.

Еще одной жертвой стал нетрезвый 36-летний шосткинец. Его злоумышленник случайно увидел в городе, проследил за ним. Нетрезвый мужчина пришел домой, забыв закрыть входную дверь. Злоумышленник подождал какое-то время в подъезде, а после вошел и украл дорогостоящие кроссовки.

"Кое-что из украденного подозреваемый продал и потратил деньги на собственные нужды, а кое-что оставил в свое пользование", - комментирует начальник Шосткинского отдела полиции Виктор Гузей.

Частично украденные вещи полиция изъяла и вернула владельцам. По признакам ч.2 и 3 ст. 185 УК Украины открыто уголовное производство и направлено в суд, сообщает сектор коммуникаций полиции в Сумской области.

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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