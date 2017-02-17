В Шостке взяли серийного вора со стажем

В одном из сел Шосткинщины он выпивал в гостях у 38-летнего товарища, а когда тот отвлекся, украл ТВ-тюнер и убежал.
Еще в одной компании после совместного распития спиртных напитков, он украл сабвуфер, акустические колонки и украшения бывшей жены владельца дома.
Он украл и велосипед, оставленный незамкнутым на остановке общественного транспорта владелицей.
Еще одной жертвой стал нетрезвый 36-летний шосткинец. Его злоумышленник случайно увидел в городе, проследил за ним. Нетрезвый мужчина пришел домой, забыв закрыть входную дверь. Злоумышленник подождал какое-то время в подъезде, а после вошел и украл дорогостоящие кроссовки.
"Кое-что из украденного подозреваемый продал и потратил деньги на собственные нужды, а кое-что оставил в свое пользование", - комментирует начальник Шосткинского отдела полиции Виктор Гузей.
Частично украденные вещи полиция изъяла и вернула владельцам. По признакам ч.2 и 3 ст. 185 УК Украины открыто уголовное производство и направлено в суд, сообщает сектор коммуникаций полиции в Сумской области.
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