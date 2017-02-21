Сумских депутатов учили заполнять электронные декларации

Учила чиновников координатор Общественного движения «Чесно» Александра Щукина, которая рассказала о запуске всеукраинской просветительской кампании «Лайфхак: как заполнить е-декларацию депутату местного совета» и подробно объяснила депутатам обо всех тонкостях этой процедуры.
Подобное обучение состоится в 24 городах Украины при поддержке Программы развития ООН. Сама методика тренинга разработана совместно с ПРООН и на основе разъяснений Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.