Сумских депутатов учили заполнять электронные декларации В Сумском горсовете прошло обучение депутатов местных советов и должностных лиц местного самоуправления 1- 7 категорий «Лайфхак: как заполнить е-декларацию депутату местного совета».

Учила чиновников координатор Общественного движения «Чесно» Александра Щукина, которая рассказала о запуске всеукраинской просветительской кампании «Лайфхак: как заполнить е-декларацию депутату местного совета» и подробно объяснила депутатам обо всех тонкостях этой процедуры.

Подобное обучение состоится в 24 городах Украины при поддержке Программы развития ООН. Сама методика тренинга разработана совместно с ПРООН и на основе разъяснений Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.