В Сумах планируют капитально отремонтировать 111 лифтов

На указанную дату из запланированного выполнено следующее: работы по капитальному ремонту двух лифтов и систем ОДС; заключен договор на капитальный ремонт 29 лифтов и систем ОДС; заключен договор на выполнение сметной документации на капитальный ремонт 13 лифтов и получены соответствующие акты государственной экспертизы на изготовление сметной документации; выполнялась разработка сметной документации на 67 лифтов и систем ОДС.
В Сумах с начала года выполнены работы по капитальному ремонту 70 лифтов и систем диспетчеризации, пишет информпортал Сумского горсовета....
Именно столько хотят потратить на ремонт лифтов в ближайшие три года....
В Сумах за средства городского бюджета в 2016 году планируют капитально отремонтировать более 180 домов и более 80 лифтов....
Гордепартаментом инфраструктуры сформированы уточненные титульные списки по ремонту лифтов и диспетчерских систем (ОДС)....
О ремонте лифтов вновь говорили на аппаратном совещании в мэрии 6 июля....