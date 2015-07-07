Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:55201

В Сумах планируют капитально отремонтировать 111 лифтов

По информации департамента инфраструктуры города, по состоянию на 1 марта в титульный список капитальных ремонтов лифтов и систем диспетчеризации на 2017 год вошли работы по капитальному ремонту 111 лифтов и систем ОДС на общую сумму 20 млн гривен.

На указанную дату из запланированного выполнено следующее: работы по капитальному ремонту двух лифтов и систем ОДС; заключен договор на капитальный ремонт 29 лифтов и систем ОДС; заключен договор на выполнение сметной документации на капитальный ремонт 13 лифтов и получены соответствующие акты государственной экспертизы на изготовление сметной документации; выполнялась разработка сметной документации на 67 лифтов и систем ОДС.

Общество Ремонт лифтов

По тематике

07.12.2016 10:46

Сумские власти похвалились, что капитально отремонтировали 70 лифтов

В Сумах с начала года выполнены работы по капитальному ремонту 70 лифтов и систем диспетчеризации, пишет информпортал Сумского горсовета....

07.11.2016 08:52

В Сумах на ремонт всех лифтов нужно 90 миллионов

Именно столько хотят потратить на ремонт лифтов в ближайшие три года....

10.02.2016 11:56

В Сумах обнародовали титульные списки капремонтов лифтов и жилья

В Сумах за средства городского бюджета в 2016 году планируют капитально отремонтировать более 180 домов и более 80 лифтов....

25.09.2015 10:29

Сумчане могут узнать, где в 2015 году будут ремонтировать лифты

Гордепартаментом инфраструктуры сформированы уточненные титульные списки по ремонту лифтов и диспетчерских систем (ОДС)....

07.07.2015 08:34

Лед тронулся: в Сумах капитально отремонтируют 10 лифтов

О ремонте лифтов вновь говорили на аппаратном совещании в мэрии 6 июля....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.