В Сумах планируют капитально отремонтировать 111 лифтов По информации департамента инфраструктуры города, по состоянию на 1 марта в титульный список капитальных ремонтов лифтов и систем диспетчеризации на 2017 год вошли работы по капитальному ремонту 111 лифтов и систем ОДС на общую сумму 20 млн гривен.

На указанную дату из запланированного выполнено следующее: работы по капитальному ремонту двух лифтов и систем ОДС; заключен договор на капитальный ремонт 29 лифтов и систем ОДС; заключен договор на выполнение сметной документации на капитальный ремонт 13 лифтов и получены соответствующие акты государственной экспертизы на изготовление сметной документации; выполнялась разработка сметной документации на 67 лифтов и систем ОДС.