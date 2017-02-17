В Сумах на Прокошке столкнулись два авто

Как признался водитель «Chevrolet Aveo », он был невнимательным при выезде с места для парковки возле офиса «Сумыоблэнерго» и въехал в «Mercedes», который проезжал мимо.
В ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения. Водители решили не обращаться в полицию и на месте составили европротокол, сообщает СпецКор.
Патрульные составили админматериалы на водителя, который совершил ДТП, а после снимал стресс алкоголем....
В Недригайловском районе автомобиль ПАО «Сумыоблэнерго» попал в ДТП....
Сегодня, 22 февраля, около 12.30 на Покровской площади произошло массовое ДТП....
В Недригайловском районе столкнулись две легковушки - ЗАЗ-1122 «Таврия» и ВАЗ-21099. В результате аварии госпитализирован водитель «ВАЗа» и два его...
Патрульные оперативно разыскали водителя, который совершил ДТП и скрылся с места происшествия....