В Сумах на Прокошке столкнулись два авто Сегодня, 2 марта, на ул. Прокофьева возле здания ПАО «Сумыоблэнерго» произошло ДТП с участием «Chevrolet Aveo» и «Mercedes».

Как признался водитель «Chevrolet Aveo », он был невнимательным при выезде с места для парковки возле офиса «Сумыоблэнерго» и въехал в «Mercedes», который проезжал мимо.

В ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения. Водители решили не обращаться в полицию и на месте составили европротокол, сообщает СпецКор.