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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:32120

В Сумах на Прокошке столкнулись два авто

Сегодня, 2 марта, на ул. Прокофьева возле здания ПАО «Сумыоблэнерго» произошло ДТП с участием «Chevrolet Aveo» и «Mercedes».

Как признался водитель «Chevrolet Aveo », он был невнимательным при выезде с места для парковки возле офиса «Сумыоблэнерго» и въехал в «Mercedes», который проезжал мимо.

В ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения. Водители решили не обращаться в полицию и на месте составили европротокол, сообщает СпецКор.

Право Дтп

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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