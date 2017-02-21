В Сумском районе создается седьмая громада

Соответствующее распоряжение подписал глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко. В состав Великочернетчинской объединенной территориальной громады войдут Великочернетчинский, Битицкий и Могрицкий сельские советы Сумского района.
Кстати, Великочернетчинская объединенная громада будет седьмой в Сумском районе.
Сейчас выборы прошли уже в Хотинской, Николаевской, Нижнесыроватской и Бездрицкой ОТГ. В процессе объединения - Верхнесыроватская, Степановская и Великочернетчинская объединенные территориальные громады.
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