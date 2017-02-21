В Сумском районе создается седьмая громада Проект решения об объединении в Великочернетчинскую сельскую объединенную территориальную громаду с административным центром в Великой Чернечтине получил от облгосадминистрации положительное заключение о соответствии законодательству и Конституции Украины.

Соответствующее распоряжение подписал глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко. В состав Великочернетчинской объединенной территориальной громады войдут Великочернетчинский, Битицкий и Могрицкий сельские советы Сумского района. Кстати, Великочернетчинская объединенная громада будет седьмой в Сумском районе. Сейчас выборы прошли уже в Хотинской, Николаевской, Нижнесыроватской и Бездрицкой ОТГ. В процессе объединения - Верхнесыроватская, Степановская и Великочернетчинская объединенные территориальные громады.