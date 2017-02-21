Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:23327

В Сумском районе создается седьмая громада

Проект решения об объединении в Великочернетчинскую сельскую объединенную территориальную громаду с административным центром в Великой Чернечтине получил от облгосадминистрации положительное заключение о соответствии законодательству и Конституции Украины.

Соответствующее распоряжение подписал глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко. В состав Великочернетчинской объединенной территориальной громады войдут Великочернетчинский, Битицкий и Могрицкий сельские советы Сумского района.

Кстати, Великочернетчинская объединенная громада будет седьмой в Сумском районе.

Сейчас выборы прошли уже в Хотинской, Николаевской, Нижнесыроватской и Бездрицкой ОТГ. В процессе объединения - Верхнесыроватская, Степановская и Великочернетчинская объединенные территориальные громады.

Общество ОТГ

По тематике

Сегодня 10:45

На Роменщине объединяются два сельсовета

В Роменском районе началось создание Пустовойтовской объединенной территориальной громады согласно перспективному плану формирований способных территориальных громад Роменского района....

Вчера 12:56

Еще две громады Сумщины вышли на финиш объединения

Офис реформ в Сумском региональном отделении Ассоциации городов Украины и Сумская облгосадминистрация сообщают, что две рабочие группы по созданию объединенных...

27.02.2017 15:20

На Сумщине завлекают в громады будущим ремонтом дорог

Ремонт дорог на условиях софинансирования значительно повысит шансы объединенных громад улучшить их качество....

23.02.2017 16:13

Международная организация хочет помогать громадам Сумщины

Сегодня, 23 февраля, прошла встреча представителя Международной организации по миграции Али Чабука с заместителем главы облсовета Татьяной Головко....

22.02.2017 10:29

На Роменщине тормозится реформа децентрализации

Роменский район чуть ли не единственный в области, где внедрение децентрализационной реформы почему-то до сих пор не сдвинулось с места....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.