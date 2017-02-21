В Сумах будут судить вора, обокравшего труппу Ольги Сумской Следователь Сумского отдела полиции завершил расследование уголовного дела по краже личных вещей, денег и ценностей у артистов киевской театральной труппы, которая 10 января представила зрителям областного центра спектакль «Мастер и Маргарита», и направил материалы в суд.

Напомним, что вечером того дня, когда артисты Киевского театра представляли сумскому зрителю постановку «Мастер и Маргарита», в незапертую мужскую гримерную проник неизвестный вор и совершил кражу вещей четырех артистов.

Уже на следующий день сотрудники уголовного розыска Сумского отдела полиции обнаружили и задержали вора - 32-летнего жителя областного центра, который уже не раз привлекался к уголовной ответственности за подобные преступления. Мужчина был судим 7 раз и в итоге имеет 15 лет «отсидки».

В ходе следствия полиция доказала, что после последнего выхода из тюрьмы, в 2016 году, злоумышленник умудрился совершить 14 краж из незакрытых кабинетов офисов, организаций, больниц и комнат общежитий. Кроме того, задержанный, который сейчас находится в следственном изоляторе, и сам признался в совершении еще 9 подобных краж, добровольно написав явку с повинной.

Злоумышленник признался, что в июле прошлого года, зайдя в помещение одного из детских дошкольных учреждений, украл цифровой фотоаппарат стоимостью 1500 гривен у работницы этого заведения. А через несколько дней, из помещения мастерской по изготовлению рекламы в центре города, совершил кражу еще одного фотоаппарата стоимостью около 7500 гривен.

В октябре, зайдя в помещение одного из предприятий, вор, порывшись, в чужих вещах, нашел и присвоил денежные средства в сумме 2700 гривен. А в сервисном центре, который занимается обслуживанием и ремонтом бытовой техники, украл планшетный компьютер.

За преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины, санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до пяти лет.

Полиция просит граждан со всей ответственностью и серьезностью относиться к сохранности своего имущества, денег и ценностей. Потому независимо от того, где вы находитесь - дома, на работе, в транспорте или в другом общественном месте, недалеко запросто может находитбся злоумышленник, который охотно присвоит то, что, на его взгляд, «плохо лежит», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.