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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Ромнах полицейские поймали двух любителей ворованного кофе

Роменские полицейские установили личности двух жителей города, которые «специализировались» на кражах кофе из супермаркета.

В Роменский отдел полиции поступило сообщение о том, что в одном из супермаркетов города охранники заведения остановили мужчину, который пытался похитить пакет кофе весом 400 грамм. На место вызова прибыли участковые офицеры полиции.

Во время проверки полицейские установили, что задержанный - 33-летний житель города, ранее судимый за подобные преступления. Как дальше выяснили правоохранители, несколькими днями ранее подозреваемый уже «разжился» кофе в этом же магазине, и остался незамеченным. Как пояснил сам злоумышленник, похищенное продавал - по вдвое меньшей цене.

Через некоторое время администрация супермаркета снова обратилась в полицию, заявив о краже еще трех пакетов такого же кофе. Как установили в ходе проверки правоохранители, к этому преступлению был причастен уже другой житель города, 28-летний молодой человек. Ловкач обокрал магазин дважды за один день. Похищенным распорядился так же, как и предшественник - быстро продал за полцены.

По подсчетам полицейских, общая сумма ущерба, вызванная действиями обоих «любителей» ворованной кофе, составила 1372 гривны.

Сейчас по каждому подозреваемого следователи открыли по два уголовных производства. В отношении старшего роменчанина - по признакам ч.2 ст. 185 (кража) и по ч.2 ст. 15 (покушение на преступление). Младший же будет отвечать за совершение двух преступлений, предусмотренных ч.2. ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. За содеянное им грозит до пяти лет заключения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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