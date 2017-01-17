Сумские патрульные накрыли 4 подпольных казино С 28 февраля по 1 марта патрульная полиция Сум обнаружила 4 факта деятельности игровых автоматов в областном центре.

Подпольный игорный бизнес с большим количеством техники обнаружили на улицах Ильинской, Соборной, Герасима Кондратьева и проспекте Михаила Лушпы.

Во всех случаях стражи порядка вызвали следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.

Ответственность за такое деяние предусмотрено статьей 203-2 (занятие игорным бизнесом) УК. Санкция указанной статьи предусматривает штраф в размере от 170 тыс. до 680 тыс. гривен.

Помните! В Украине игорный бизнес и участие в азартных играх запрещены законом.

Патрульная полиция Сум обращается к гражданам - знаете о случаях незаконного функционирования игровых автоматов - звоните 102!