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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:54673

В Сумах на Химгородке живодер зарезал собаку

Патрульные разыскали мужчину, который на рынке зарезал собаку.

«Приезжайте скорее, неизвестный ножом зарезал собаку», - такое сообщение получил экипаж патрульных 1 марта, около 14 часов 20 минут, с рынка на улице Мира.

Оперативно прибывшие на место вызова патрульные опросили свидетелей происшествия, которые сообщили, что на рынке неизвестный достал нож и публично начал наносить им удары собаке. Лишь после вмешательства прохожих и продавцов, он остановился и пошел в сторону улицы Ахтырской. Также, граждане предоставили приметы пропавшего мужчины.

На улице Ахтырской инспекторы заметили похожего по приметам правонарушителя, который пил пиво.

Общаясь с полицейскими, 33-летний гражданин нервничал. На его руках были многочисленные царапины, один палец был забинтован.

Свидетели опознали указанного мужчину. По базам полиции стражи порядка установили, что он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение различных уголовных преступлений.

Во время проведения поверхностной проверки ножа у него не было. Обследование прилегающей территории также не дало результата. Патрульные доставили его в Сумское отделение полиции.

Собаку доставили в ветеринарную клинику, но от полученных травм она скончалась.

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