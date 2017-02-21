Дело о пытках в Ахтырской психбольнице: посадить нельзя оставить В судах Сум за судьбу главврача Ахтырской психбольницы Лилии Неофитной воюют прокуроры и ее адвокаты с однопартийцами.

Сегодня, 2 марта, пока прокуратура Сумской области готовила ходатайство в Заречный районный суд о взятии Лилии Неофитной под стражу, ее адвокат Василий Матишенец обратился в Ковпаковский райсуд с жалобой на незаконное задержание г-жи Неофитной. Рассмотрение ходатайства прокуратуры назначено на завтра, 3 марта. Тем временем жалобу адвоката следственный судья Галина Королева начала рассматривать уже сегодня.

Во время судебного заседания прокуратура заявила отвод судье Королевой, мотивируя его тем, что прокуратура Сумской области обвиняет судью Королеву в вынесении заведомо неправосудного решения о домашнем аресте сумчан во время Революции Достоинства 3 года назад. Отвод судье рассматривала ее коллега Марина Косолап, которая в итоге отказала в его удовлетворении. Но на тот момент рабочий день в Ковпаковском суде уже закончился, поэтому рассмотреть жалобу адвоката по сути не успели.

Тем временем на завтра на 11.00 в Заречном райсуде назначено к рассмотрению ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Прокуратура настаивает, что в этом же заседании должна должна рассматриваться и жалоба адвоката.

В итоге решение судьбы главврача Ахтырской психбольницы во время досудебного рассмотрения отложено до завтра, а саму Лилию Неофитную вновь отправили в изолятор временного содержания, известный в народе как «подвал Первомайки».