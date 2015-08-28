Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:40111

На Ахтырщине нашли устаревший снаряд

Во время прогулки в лесопосадке человек нашел устаревший боеприпас.

2 марта в 9:35 в Службу спасения «101» поступило сообщение об обнаружении подозрительного металлического предмета в с. Кардашовка Ахтырского района. Звонил гражданин, которые нашел взрывоопасный предмет во время прогулки в лесопосадке. Устаревший боеприпас находился на расстоянии 200 м от трассы Ахтырка - Полтава и 300 м от жилых домов.

Прибывшие на место происшествия, установили, что находка - это артиллерийский снаряд калибра 76 мм времен Второй мировой войны.

На месте обнаружения взрывоопасного предмета выставлена охрана, также предоставлена заявка на обезвреживание в Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (Ромны).

Спасатели отмечают: население проявляет устаревшие боеприпасы в самых разнообразных местах - от леса до приусадебного участка. В подобных ситуациях следует действовать по определенным правилам. Прежде всего, находки нельзя прикасаться. Во-вторых, надо известить окружающих о возможной опасности. И главное - немедленно сообщить в Службу спасения по телефону «101».

Право Снаряд

По тематике

12.11.2015 09:05

На Сумщине нашли снаряд у пруда

11 ноября в 12:20 пиротехнической группой Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожено 75-мм артиллерийский снаряд....

27.10.2015 17:22

На Сумщине тракторист нашел артснаряд времен войны

Сегодня, 27 октября, в 11:30 в Службу спасения поступило сообщение об обнаружении предмета, похожего на боеприпас вблизи с.Заречное Тростянецкого района....

01.10.2015 16:14

Под Сумами на огороде жители наткнулись на артснаряд

1 октября около 10:30 на расстоянии 70 м от жилых домов с. Шпилевка Сумского района был обнаружен взрывоопасный предмет времен...

30.09.2015 15:02

На Сумщине нашли 155-мм артиллерийский снаряд

29 сентября около 9:00 жители села Кудановка Лебединского района во время проведения полевых работ наткнулись на подозрительный металлический предмет. О...

На Сумщине пиротехники уничтожили снаряд
28.08.2015 17:22

На Сумщине пиротехники уничтожили снаряд

27 августа в Конотопском районе группа пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования (г. Ромны), провела работы по обезвреживанию 122 мм...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.