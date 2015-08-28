На Ахтырщине нашли устаревший снаряд Во время прогулки в лесопосадке человек нашел устаревший боеприпас.

2 марта в 9:35 в Службу спасения «101» поступило сообщение об обнаружении подозрительного металлического предмета в с. Кардашовка Ахтырского района. Звонил гражданин, которые нашел взрывоопасный предмет во время прогулки в лесопосадке. Устаревший боеприпас находился на расстоянии 200 м от трассы Ахтырка - Полтава и 300 м от жилых домов.

Прибывшие на место происшествия, установили, что находка - это артиллерийский снаряд калибра 76 мм времен Второй мировой войны.

На месте обнаружения взрывоопасного предмета выставлена охрана, также предоставлена заявка на обезвреживание в Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (Ромны).

Спасатели отмечают: население проявляет устаревшие боеприпасы в самых разнообразных местах - от леса до приусадебного участка. В подобных ситуациях следует действовать по определенным правилам. Прежде всего, находки нельзя прикасаться. Во-вторых, надо известить окружающих о возможной опасности. И главное - немедленно сообщить в Службу спасения по телефону «101».