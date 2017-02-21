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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:10159

На сумчанина, который жестоко убил собаку, завели уголовку

Сумским отделом полиции сегодня было открыто уголовное производство по статье 299 «Жестокое обращение с животными» Уголовного кодекса Украины в отношении 33-летнего жителя областного центра.

Установлено, что на рынке в районе Химгородка, мужчина нанес ряд ножевых ранений собаке, и фактически распорол животное. Сделано это было в присутствии многих продавцов и прохожих. Возмущенные люди вызвали полицию. Неравнодушные граждане доставили раненое животное в ветлечебницу, но спасти его не удалось, потому что нанесенные ранения были несовместимы с жизнью. Сейчас злоумышленник дает объяснения полицейским о причине своего агрессивного поведения.

Санкция статьи 299 «Жестокое обращение с животными» Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде штрафа или ареста на срок до шести месяцев, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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