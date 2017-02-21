За сутки на Сумщине из нелегального оборота изъяли 33 единицы оружия Только за последние сутки из нелегального оборота полицейские изъяли тридцать три единицы оружия, боеприпасов и взрывоопасных веществ.

Так, во время санкционированного обыска в частном домовладении 52-летнего жителя Серединобудского района, полицейские обнаружили и изъяли гладкоствольное одноствольное ружье 16-го калибра с устройством для отстрела винтовочных патронов и пять патронов калибра 5,6 мм.

Все это оружие мужчина хранил без соответствующего разрешения. Как он пояснил, ружье приобрел у предыдущего владельца усадьбы, купив ее вместе с домом, а где взял патроны и устройство для их отстрела, объяснять не захотел. Использовал оружие только для отпугивания птиц с собственного огорода.

Сборщика патронов, взрывоопасных предметов и веществ разоблачили шосткинские правоохранители. В доме 27-летнего жителя райцентра, в ходе обыска, сыщики обнаружили и изъяли пять патронов калибра 5,45 мм и два патрона калибра 7,62 мм, дымовую шашку и полулитровую пластиковую банку, заполненную сухим веществом, похожим на «Пироксилин». Где человек взял все эти вещи и для чего хранил пока правоохранители выясняют.

А липоводолинские полицейские, по результатам обыска в доме ранее судимого 32-летнего местного жителя открыли сразу два уголовных производства по ч. 1 ст. 263 и ч.1 ст. 309 УК Украины. На чердаке дома они обнаружили триста граммов измельченного сухого вещества, похожего на марихуану, а под потолком гаража нашли корпус гранаты «Ф-1» времен Второй мировой войны без запала. Все обнаруженное изъято и направлено на соответствующие экспертизы, от результатов которых будет зависеть продолжительность его следующего срока заключения.

Житель же Бурынщины 52 лет нашел время и обратился к местным правоохранителям с заявлением о находке 17 разнокалиберных патронов в лесу. Учитывая то, что патроны он сдал добровольно, человек будет освобожден от уголовной ответственности за их хранение согласно ч.3 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранители проводят проверку источников происхождения обнаруженных предметов в рамках открытых уголовных производств. А полицейские в очередной раз напоминают, что граждане, добровольно сдавшие в полицию оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства, согласно ч.3 ст.263 Уголовного кодекса Украины, освобождаются от уголовной ответственности, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.